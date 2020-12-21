В Нововоронеже Воронежской области РФ поставили памятник Аленке – основательнице села Новая Аленовка



Монумент уже успели высмеять в соцсетях. Многих он напугал, но были и те, кто успел посмеятся над творением. Памятник в виде женщины с необычным обликом и пропорциями тела даже стал шаблоном для мемов.

В соцсетях его успели окрестить "чертовщиной" и "эпическим трешем".

Местные власти открыли памятник 18 декабря, а жители раскритиковали идею. Горожане назвали скульптуру «памятником Русской Смерти» и предложили убрать ее из парка.

В итоге через три дня после его открытия, памятник решили снести.





Ранее мы сообщали, что на форуме «Армия-2020», который проходил в Подмосковье, РФ представили новую разработку.

Речь идет об ударном беспилотнике «Гром», муляж которого показали публике.

"Помните, как показывали новейший российский танк, обшитый фанерой? Вот новая поделка кружка "Умелые руки", показанная на форуме "Армия-2020", - ударный беспилотник "Гром". Пустой корпус, на подпорках, видимо, склеенный из папье-маше", - иронично высмеяли данный экземпляр в сети.

Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.

Как сообщала Politeka, Путин заявил, что людям не нужны деньги: «несчастные олигархи».

Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: «газовая прелесть накрылась».