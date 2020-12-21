Син телеведучої Алли Мазур, 12-річний Артем, розкрив свої секрети Каті Осадчій

Відома телеведуча Катя Осадча взяла невелике інтерв'ю у Алли Мазур і її сина, повідомляє Politeka.net. Хлопчик розповів всі свої секрети, які стосуються новорічних подарунків. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Артем розповів, що йому стали тепер дарувати подарунки й на Новий рік й на Різдво, а раніше такого не було.

Хлопчик відзначив, що у нього є пункти бажань, які він обговорює з мамою. А пізніше вони вирішують, чи дійсно йому той чи інший подарунок потрібен, або це лише тимчасова "примха".

Алла Мазур прокоментувала промову сина: "Слова не хлопчика, але чоловіка".

Примітно, що ведуча новин була в одязі червоного кольору, а макіяж був зроблений з акцентом на очі.

"А ти вже підготував подарунки своїм рідним? Розповідай в коментарях🎁 напередодні Нового року ведуча @tsnua @allamazurofficial поділилася з @kosadcha сімейними новорічними традиціями. Які подарунки син Артем зазвичай отримує на свята - дивіться у сюжеті @svitsketv.",- написали автори поста.

"так, пряники за моїм рецептом 🎄", " немає грошей на подарунки️️", "який гарний хлопчик"," так красиво розповідає - молодець", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Мазур минулого року розповіла, що у неї діагностували рак. На щастя, зірці вдалося побороти хворобу.

Варто відзначити, що зірка зважилася розповісти громадськості про свою недугу після того, як порадилася з друзями, родиною та колегами. Тоді вона отримала величезну підтримку від українців.

Нагадавши, Алла Мазур після зміни іміджу зважилася на сміливий вчинок.

Як повідомляла Politeka, син Алли Мазур кардинально змінив зовнішність.

Також Politeka писала, що Алла Мазур після перемоги над раком показала свою нову гордість і здивувала зовнішністю.