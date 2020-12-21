Сын телеведущей Аллы Мазур, 12-летний Артем, раскрыл свои секреты Кате Осадчей

Известная телеведущая Катя Осадчая взяла небольшое интервью у Аллы Мазур и ее сына, сообщает Politeka.net. Мальчик рассказал все свои секреты, которые касаются новогодних подарков. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артем рассказал, что ему стали теперь дарить подарки и На Новый год и на Рождество, а ранее такого не было.

Мальчик отметил, что у него есть пункты желаний, которые он обсуждает с мамой. А позже они решают, действительно ли ему тот или иной подарок нужен, или это лишь временная "прихоть".

Алла Мазур прокомментировала речь сына: "Слова не мальчика, но мужа".

Примечательно, что ведущая новостей была в одежде красного цвета, а макияж был сделан с акцентом на глаза.

"А ты уже подготовил подарки своим родным? Рассказывай в коментарях🎁 Накануне Нового Года ведущая @tsnua @allamazurofficial поделилась с @kosadcha семейными новогодними традициями. Какие подарки сын Артем обычно получает на праздники - смотрите в сюжете @svitsketv.", - написали авторы поста.

"да, пряники по моему рецепту 🎄", "Нет денег на подарки 🤷‍♀️", "Какой красивый мальчик", "Так красиво рассказывает - молодец", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Мазур в прошлом году рассказала, что у нее диагностировали рак. К счастью, звезде удалось побороть болезнь.

Стоит отметить, что звезда решилась рассказать общественности о своем недуге после того, как посоветовалась с друзьями, семьей и коллегами. Тогда она получила огромную поддержку от украинцев.

Напомним, Алла Мазур после смены имиджа решилась на смелый поступок.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.