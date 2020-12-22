У православній церкві 23 грудня шанують мученика Міну Красномовного

Починаючи з цього свята день починав прибувати, а ніч - зменшувалася. Час з 23 по 29 грудня називався днями Спірідонова.

Наші предки зверталися до мученика з молитвами про зцілення очей і поліпшення зору. Перекази свідчать, що Міна володів даром зцілення і допомагав одужати людям, які погано бачили. Також вважалося, що він допомагав відрізнити добро від зла.

Люди похилого віку в цей день примовляли:"зі святого міни - тьма нас повз". Це стосувалося прикмет і змін в природі. З цього періоду день потроху ставав довшим.

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У цей день категорично заборонялося лаятися і підвищувати голос, прийнято вважати, що це може розгнівати святого.

Також заборонялося сидіти вдома - за звичаєм 23 грудня з самого ранку молилися в церкві мученику міні про зцілення.

Прикмети 23 грудня:

  • Якщо в День міни стоїть ясна погода, то скоро вдарять морози.
  • Якщо сніг вітром легко розноситься, то літо буде без дощів.
  • Білі хмари, що пливуть по небу віщують швидке похолодання.
  • Якщо в день міни пішов дощ, то весна буде дощовою.
  • Якщо зірки на нічному небі стали мерехтіти, то скоро почнеться холоднеча.
  • Якщо зірки почали яскраво горіти, то незабаром вдарять морози.

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