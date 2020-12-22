У цей день категорично заборонялося лаятися і підвищувати голос, прийнято вважати, що це може розгнівати святого.

Також заборонялося сидіти вдома - за звичаєм 23 грудня з самого ранку молилися в церкві мученику міні про зцілення.

Прикмети 23 грудня:

Якщо в День міни стоїть ясна погода, то скоро вдарять морози.

Якщо сніг вітром легко розноситься, то літо буде без дощів.

Білі хмари, що пливуть по небу віщують швидке похолодання.

Якщо в день міни пішов дощ, то весна буде дощовою.

Якщо зірки на нічному небі стали мерехтіти, то скоро почнеться холоднеча.

Якщо зірки почали яскраво горіти, то незабаром вдарять морози.

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