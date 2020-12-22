У православній церкві 23 грудня шанують мученика Міну Красномовного
Починаючи з цього свята день починав прибувати, а ніч - зменшувалася. Час з 23 по 29 грудня називався днями Спірідонова.
Наші предки зверталися до мученика з молитвами про зцілення очей і поліпшення зору. Перекази свідчать, що Міна володів даром зцілення і допомагав одужати людям, які погано бачили. Також вважалося, що він допомагав відрізнити добро від зла.
Люди похилого віку в цей день примовляли:"зі святого міни - тьма нас повз". Це стосувалося прикмет і змін в природі. З цього періоду день потроху ставав довшим.
Дочка Кравець з "Квартал 95" засвітила обличчя братика, якого приховують від публіки, рідкісні кадри: "Помаши ручкою"
Лікарі борються за життя легендарного Чапкіса з "Танців з зірками", розкрито діагноз: "Мій 90-річний тато..."
Горе у Крістіни Орбакайте, з'явилося останнє фото перед трагедією: "Спасибі, мій ангел"
"Хотіла розвернутися назад": масштабна ДТП сталася на одеській трасі, кадри трагедії
У цей день категорично заборонялося лаятися і підвищувати голос, прийнято вважати, що це може розгнівати святого.
Також заборонялося сидіти вдома - за звичаєм 23 грудня з самого ранку молилися в церкві мученику міні про зцілення.
Прикмети 23 грудня:
- Якщо в День міни стоїть ясна погода, то скоро вдарять морози.
- Якщо сніг вітром легко розноситься, то літо буде без дощів.
- Білі хмари, що пливуть по небу віщують швидке похолодання.
- Якщо в день міни пішов дощ, то весна буде дощовою.
- Якщо зірки на нічному небі стали мерехтіти, то скоро почнеться холоднеча.
- Якщо зірки почали яскраво горіти, то незабаром вдарять морози.
Нагадаємо, свята та вихідні у грудні: українців порадували, скільки днів відпочиватимемо перед Новим роком
Як повідомляла Politeka, нові тарифи на газ: скільки доведеться заплатити українцям у грудні, озвучені цифри
Також Politeka писала, що погода взимку в Україні не дасть розслабитися, грудень проявить вдачу