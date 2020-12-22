В православной церкви 23 декабря почитают мученика Мину Красноречивого
Начиная с этого праздника день начинал прибывать, а ночь - уменьшалась. Время с 23 по 29 декабря называлось днями Спиридонова поворота.
Наши предки обращались к мученику с молитвами об исцелении глаз и улучшении зрения. Предания гласят, что Мина обладал даром исцеления и помогал выздороветь людям, которые плохо видели. Также считалось, что он помогал отличить добро от зла.
Старики в этот день приговаривали: "Со святого Мины - тьма нас мимо". Это касалось примет и перемен в природе. С этого периода день понемногу становился длиннее.
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В этот день категорически запрещалось ругаться и повышать голос, принято считать, что это может разгневать святого.
Также запрещалось сидеть дома - по обычаю 23 декабря с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении.
Приметы 23 декабря:
- Если в День Мины стоит ясная погода, то скоро ударят морозы.
- Если снег ветром легко разносится, то лето будет без дождей.
- Белые облака, плывущие по небу предвещают скорое похолодание.
- Если в День Мины пошел дождь, то весна будет дождливой.
- Если звезды на ночном небе стали мерцать, то скоро начнется стужа.
- Если звезды начали ярко гореть, то вскоре ударят морозы.
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