В этот день категорически запрещалось ругаться и повышать голос, принято считать, что это может разгневать святого.

Также запрещалось сидеть дома - по обычаю 23 декабря с самого утра молились в церкви мученику Мине об исцелении.

Приметы 23 декабря:

Если в День Мины стоит ясная погода, то скоро ударят морозы.

Если снег ветром легко разносится, то лето будет без дождей.

Белые облака, плывущие по небу предвещают скорое похолодание.

Если в День Мины пошел дождь, то весна будет дождливой.

Если звезды на ночном небе стали мерцать, то скоро начнется стужа.

Если звезды начали ярко гореть, то вскоре ударят морозы.

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