Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, підкорила образом у простій чорно-білій білизні

Популярна модель, яка також працює діджеєм, все частіше бере участь в різних фотосесіях. Дівчина не приховує, що їй подобається увага з боку фанатів, тому показує сміливі образи в соціальній мережі Instagram.

На фан-акаунтах публікують також фото Лі, які сама зірка або не показувала, або ділилася лише частиною певного фотосету. Кім володіє стрункою фігурою, підтягнутими формами і ефектною зовнішністю, на якій робить акцент. Довгі темні локони завжди розпущені, а пухкі губи дівчина навмисно виділяє за допомогою різних помад з ефектом збільшення.

На представленому кадрі Кім позувала в чорно-білій білизні, нижню частину якого вона приспустила, щоб відкрити вид на плоский животик з чіткими лініями Преса.

"Що щодо тебе?! ✨ 😍 , як можна бути такою розкішною?; Ти дуже красива; гарне вбрання🔥 🔥 🔥; красива кім😍; OMG ви така ідеальна !!!! 😍 😍 😍 😍 🔥; Чудово🔥; 💋 люблю тебе 🔥 🔥 🔥Ти виглядаєш так красиво; Ось як виглядає досконалість? !! 💕 💕 💕 ; Це поклик краси з мізками❤❤; вже велика дівчинка, а таке пустощі».

Раніше Лі показала при цьому пишні форми. Стоячи в басейні лише по коліно у воді, дівчина змогла вдало похвалитися сідницями в чорно-білому бікіні і з вишивкою на бюсті.

Дівчина повернулася до камери боком і вже звично прикрила обличчя від сонця солом'яним капелюхом, при цьому залишивши темні локони просто розпущеними, а прикраси і зовсім не стала надягати. Показане на фан-акаунті фото не залишило шанувальників байдужими.

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