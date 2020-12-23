Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, покорила образом в простом черно-белом белье

Популярная модель, которая также работает диджеем, все чаще принанимает участие в различных фотосессиях. Девушка не скрывает, что ей нравится внимание со стороны фанатов, поэтому показывает смелые образы в социальной сети Инстаграм.

На фан-аккаунтах публикуют также фото Ли, которые сама звезда либо не показывала, либо делилась лишь частью определенного фотосета. Ким обладает стройной фигурой, подтянутыми формами и эффектной внешностью, на которой делает акцент. Длинные темные локоны всегда распущены, а пухлые губы девушка намеренно выделяет при помощи различных помад с эффектом увеличения.

На представленном кадре Ким позировала в черно-белом белье, нижнюю часть которого она приспустила, чтобы приоткрыть вид на плоский животик с четкими линиями пресса.

«Что насчет тебя?! ✨😍, как можно быть такой роскошной?; Ты очень красивая; Красивый наряд 🔥🔥🔥; красивая ким 😍; OMG вы такая идеальная !!!! 😍😍😍😍🔥;Великолепно 🔥;💋Люблю тебя 🔥 🔥 🔥 Ты выглядишь так красиво; вот как выглядит совершенство? !! 💕💕💕; Это зов красоты с мозгами👍🔥❤; уже большая девочка, а такое озорство».

Ранее Ли показала при этом пышные формы. Стоя в бассейне лишь по колено в воде, девушка смогла удачно похвалиться ягодицами в черно-белом бикини и с вышивкой на бюсте.

Девушка повернулась к камере боком и уже привычно прикрыла лицо от солнца соломенной шляпой, при этом оставив темные локоны просто распущенными, а украшения и вовсе не стала надевать. Показанное на фан-аккаунте фото не оставило поклонников равнодушными.

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