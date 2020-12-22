В Україні гряде подорожчання проїзду в міських маршрутках і автобусах

Якщо взяти інформацію Держкомстату, то за 10 місяців цього року загальний пасажиропотік впав на половину. Ну і перевізники фактично втратили половину прибутку. Тому компенсувати збитки можуть лише за рахунок підвищення ціни на проїзд, йдеться у ТСН.

Наприклад, перевізники вже зараз обговорюють, щоб після локдауну — ціну на маршрутку в Києві підняти до 10-12 гривень. За прогнозами експертів, таку ціну доедеться платити в лютому-березні. А щоб люди не пересіли з маршруток на метро, тролейбуси, трамваї і великі міські автобуси, в Києві перевізники зараз оптимізують маршрути.

Неминуче підвищення вартості проїзду в міському транспорті і в Хмельницькому, де ціни одні з найнижчих в Україні. Заступник міського голови пояснив, що якщо ціни не підняти-перевізники без цього не виживуть.

"Це їх умова виживання на ринку. Зараз вони ведуть розрахунки і 9,10 грн. Звичайно міська рада не розглядатиме таке сильне подорожчання, і ми розглядаємо всі розрахунки. І будемо приймати рішення про збільшення вартості проїзду в пасажирському транспорті в лютому", - заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

Також відомо, що проїзд подорожчає і в Житомирі. Міськрада планує підняти ціни на одну гривню.

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