В Украине грядет подорожание проезда в городских маршрутках и автобусах

Если взять информацию Госкомстата, то за 10 месяцев этого года общий пассажиропоток упал на половину. Ну и перевозчики фактически потеряли половину прибыли. Поэтому компенсировать убытки могут только за счет повышения цены на проезд, говорится в ТСН.

Например, перевозчики уже сейчас обсуждают, чтобы после локдауна — цену на маршрутку в Киеве поднять до 10-12 гривен. По прогнозам экспертов, такую цену придется заплатить в феврале-марте. А чтобы люди не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи и большие городские автобусы, в Киеве перевозчики сейчас оптимизируют маршруты.

Неизбежно повышение стоимости проезда в городском транспорте и в Хмельницком, где цены одни из самых низких в Украине. Заместитель городского головы пояснил, что если цены не поднять — перевозчики без этого не выживут.

"Это их условием выживания на рынке. Сейчас они будут расчеты и 9,10 грн. Конечно городской совет не будет рассматривать такое сильное подорожание, и мы рассматриваем все расчеты. И будем принимать решение об увеличении стоимости проезда в пассажирском транспорте в феврале", — заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук.

Также известно, что проезд подорожает и в Житомире. Горсовет планирует поднять цены на одну гривну.

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