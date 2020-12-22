В Украине грядет подорожание проезда в городских маршрутках и автобусах
Если взять информацию Госкомстата, то за 10 месяцев этого года общий пассажиропоток упал на половину. Ну и перевозчики фактически потеряли половину прибыли. Поэтому компенсировать убытки могут только за счет повышения цены на проезд, говорится в ТСН.
Например, перевозчики уже сейчас обсуждают, чтобы после локдауна — цену на маршрутку в Киеве поднять до 10-12 гривен. По прогнозам экспертов, такую цену придется заплатить в феврале-марте. А чтобы люди не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи и большие городские автобусы, в Киеве перевозчики сейчас оптимизируют маршруты.
Неизбежно повышение стоимости проезда в городском транспорте и в Хмельницком, где цены одни из самых низких в Украине. Заместитель городского головы пояснил, что если цены не поднять — перевозчики без этого не выживут.
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"Это их условием выживания на рынке. Сейчас они будут расчеты и 9,10 грн. Конечно городской совет не будет рассматривать такое сильное подорожание, и мы рассматриваем все расчеты. И будем принимать решение об увеличении стоимости проезда в пассажирском транспорте в феврале", — заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук.
Также известно, что проезд подорожает и в Житомире. Горсовет планирует поднять цены на одну гривну.
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