У Харкові планують увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса



За словами секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, його ім'ям хочуть назвати вулицю і станцію метро.

Крім того, на обговорення громади планується винести питання встановлення пам'ятника Кернесу.

"Ми з ним разом будували 30-ту станцію. Стільки, скільки він зробив для розвитку метро – ми зобов'язані увічнити його пам'ять і назвати одну зі станцій," – заявив Терехов під час брифінгу.

Багатьом українцям в мережі така ідея здалася невідповідною.



"Та перейменуйте Харків на честь Кернеса, чого не вистачає", "а ще на площі замість фонтану мавзолей і перейменувати місто в Гепаград, нічого зупинятися на досягнутому!", "Дурдом. А чого немає такої честі загиблим хлопцям?", "Чому б не назвати вулицю або станцію метро ім'ям загиблого в АТО? Що за театр абсурду? Шкода як людину, але не більше того", - писали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що відспівування Геннадія Кернеса відбудеться в Благовіщенському соборі, 23 грудня.



Потім буде прощання у фойє ХНАТОБа з 9: 00 до 13:00. Похорони відбудуться на 2-му кладовищі (Пушкінська) о 13:30.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".