В Харькове планируют увековечить память о Геннадию Кернесе



По словам секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, его именем хотят назвать улицу и станцию метро.

Кроме того, на обсуждение общины планируется вынести вопрос установки памятника Кернесу.

"Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро – мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций," – заявил Терехов во время брифинга.

Многим украинцам в сети такая идея показалась неподходящей.



"Да переименуйте Харьков в честь Кернеса, чего мелочится", "А еще на площади вместо фонтана мавзолей и переименовать город в Гепаград, нечего останавливаться на достигнутом!", "Дурдом. А чего нет такой чести погибшим ребятам?", "Почему бы не назвать улицу или станцию метро именем погибшего в АТО? Что за театр абсурда? Жаль как человека, но не более того", - писали пользователи сети.



Напомним, что отпевание Геннадия Кернеса состоится в Благовещенском соборе, 23 декабря.



Затем будет прощание в фойе ХНАТОБа с 9:00 до 13:00. Похороны состоятся на 2-м кладбище (Пушкинская) в 13:30.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".