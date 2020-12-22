В Харькове планируют увековечить память о Геннадию Кернесе
По словам секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, его именем хотят назвать улицу и станцию метро.
Кроме того, на обсуждение общины планируется вынести вопрос установки памятника Кернесу.
"Мы с ним вместе строили 30-ю станцию. Столько, сколько он сделал для развития метро – мы обязаны увековечить его память и назвать одну из станций," – заявил Терехов во время брифинга.
Многим украинцам в сети такая идея показалась неподходящей.
"Да переименуйте Харьков в честь Кернеса, чего мелочится", "А еще на площади вместо фонтана мавзолей и переименовать город в Гепаград, нечего останавливаться на достигнутом!", "Дурдом. А чего нет такой чести погибшим ребятам?", "Почему бы не назвать улицу или станцию метро именем погибшего в АТО? Что за театр абсурда? Жаль как человека, но не более того", - писали пользователи сети.
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Напомним, что отпевание Геннадия Кернеса состоится в Благовещенском соборе, 23 декабря.
Затем будет прощание в фойе ХНАТОБа с 9:00 до 13:00. Похороны состоятся на 2-м кладбище (Пушкинская) в 13:30.
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