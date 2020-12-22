Американська співачка Кейті ослін, виконавиця хіта "80's Ladies", пішла з життя

За словами інсайдерів, точна причина смерті ослін не названа. Відомо, що тиждень тому у неї був виявлений коронавірус, також вона тривалий час боролася з хворобою Паркінсона, повідомляє видання Rolling Stone.

Кейті ослін-перша жінка, яка отримала головну нагороду музичної премії Country Music Association Awards (таким чином вона була відзначена за пісню "80's Ladies" 1987 року, яка прославила її на всю Америку), адже вона вміла зачаровувати всіх своїм голосом.

Також за цю композицію і за пісню "Hold Me" співачка була удостоєна премії "Греммі". Кейті ослін випустила свій останній альбом Simply в 2015 році.



У дискографії співачки шість студійних альбомів, хіти яких чули всі, а її музика просто заворожувала. Остання платівка під назвою Simply була випущена в 2015 році.

Також раніше повідомлялося, що у Москві помер відомий радянський драматург, письменник і сценарист Олександр Курляндський. Поки причини смерті Олександра Курляндського невідомі.

Олександру було 82 роки. Діти його просто обожнювали, адже Курляндський був одним з творців знаменитого радянського мультсеріалу "Ну, постривай" та подарував світу "Повернення блудного папуги".

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