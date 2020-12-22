Американская певица Кейти Ослин, исполнительница хита "80's Ladies", ушла из жизни

По словам инсайдеров, точная причина смерти Ослин не названа. Известно, что неделю назад у нее был выявлен коронавирус, также она продолжительное время боролась с болезнью Паркинсона, сообщает издание Rolling Stone.

Кейти Ослин – первая женщина, получившая главную награду музыкальной премии Country Music Association Awards (таким образом она была отмечена за песню "80’s Ladies" 1987 года, которая прославила ее на всю Америку), ведь она умела очаровывать всех своим голосом.

Также за эту композицию и за песню "Hold Me" певица была удостоена премии "Грэмми". Кейти Ослин выпустила свой последний альбом Simply в 2015 году.



В дискографии певицы шесть студийных альбомов, хиты которых слышали все, а ее музыка просто завораживала. Последняя пластинка под названием Simply была выпущена в 2015 году.

Также ранее сообщалось, что в Москве умер известный советский драматург, писатель и сценарист Александр Курляндский. Пока причины смерти Александра Курляндского неизвестны.

Александру было 82 года. Дети его просто обожали, ведь Курляндский был одним из создателей знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди" и подарил миру "Возвращение блудного попугая".

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