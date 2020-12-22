У Рівному на околиці міста застрелили відомого в місті бізнесмена Едуарда Патіса
Інцидент стався 21 грудня близько 21:00 на вулиці Ленокомбінатівська. Між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Опонент вистрілив підприємцю в груди, той загинув на місці, повідомляють ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Підозрюваний - 31-річний місцевий житель. Він намагався втекти, але його затримали поліцейські. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поміщений в ізолятор тимчасового утримання.
Едуард Патіс, відомий Рівненський бізнесмен, зокрема власник гастроному і кафе, що неподалік від місця вбивства. Цього року балотувався до міської ради, але не пройшов.
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Також раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік задушив господаря квартири, яку знімав.
Так, чоловіки разом випивали і в ході посиденьок посварилися. Між ними зав'язалася бійка, в результаті якої квартирант завдав руками і ногами кілька ударів по голові і тулубу господареві квартири, від чого той впав без свідомості на підлогу.
Далі, зловмисник вирішив його задушити і ліг спати.За даними ЗМІ, злочинець і його жертва були обидва рецидивісти (неодноразово судимі).
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