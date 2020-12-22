В Ривне на окраине города застрелили известного в городе бизнесмена Эдуарда Патиса

Инцидент произошел 21 декабря около 21:00 на улице Ленокомбинатовская. Между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу. Оппонент выстрелил предпринимателю в грудь, тот погиб на месте, сообщают ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Подозреваемый - 31-летний местный житель. Он пытался скрыться, но его задержали полицейские. В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины помещен в изолятор временного содержания.



Эдуард Патис, известный ровенский бизнесмен, в частности владелец гастронома и кафе, что неподалеку от места убийства. В этом году баллотировался в городской совет, но не прошел.

Также ранее сообщалось, что в Одессе мужчина задушил хозяина квартиры, которую снимал.

Так, мужчины вместе выпивали и в ходе посиделок поссорились. Между ними завязалась драка, в результате которой квартирант нанес руками и ногами несколько ударов по голове и туловищу хозяину квартиры, отчего тот упал без сознания на пол.

Далее, злоумышленник решил его задушить и лег спасть.По данным СМИ, преступник и его жертва были оба рецидивисты (неоднократно судимы).

Напомним, что житель Одесчины жестоко расправился с соседом: "Украл кошелек и угнал Жигули"

Как сообщала Politeka, в Киеве на Майдане зарезали человека: "ударил ножом и скрылся..."

Также Politeka писала, что на Одесчине молодая девушка зарезала приятеля и хотела скрыть расправу: что известно