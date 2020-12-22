Теофімо Лопес різко прокоментував слова Василя Ломаченка, який заявив, що не згоден з поразкою в їхньому бою

Американець заявив, що Ломаченко знає про те, що програв поєдинок, але йому важко прийняти цей результат, оскільки він майже не програвав протягом своєї аматорської і професійної кар'єри.

Таку думку він озвучив у короткому інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV, передає Обозреватель.

Американський боксер також послав українського боксера на три літери.

"Пішов ти на х**. Чесно, я не знаю, що тут ще можна сказати. Перепрошую за нецензурні вирази. Виправдання Ломаченка? Він знає, що програв. Зараз він дуже розлючений і намагається знайти, до чого б можна було причепитися. Ми зараз говоримо про людину, яка за всю свою кар'єру програла два або три бої з 500. Я думаю, що йому буде непросто проковтнути цю пігулку", – вважає Лопес.

Нагадаємо, що Ломаченко програв Лопесу бій за звання абсолютного чемпіона світу і втратив свої титули 32-річний український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. За результатами поєдинку судді одноголосним рішенням віддали перемогу 23-річному американцеві Теофімо Лопесу.

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