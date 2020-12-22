Теофимо Лопес резко прокомментировал слова Василия Ломаченко, который заявил, что не согласен с поражением в их бою
Американец заявил, что Ломаченко знает о том, что проиграл поединок, но ему тяжело принять этот результат, поскольку он почти не проигрывал на протяжении своей аматорской и профессиональной карьеры.
Такое мнение он озвучил в коротком интервью YouTube-каналу iFL TV, передает Обозреватель.
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"Пошел ты на х**. Честно, я не знаю, что тут еще можно сказать. Извиняюсь за нецензурные выражения. Оправдания Ломаченко? Он знает, что проиграл. Сейчас он очень взбешен и пытается найти, к чему бы можно было придраться. Мы сейчас говорим о человеке, который за всю свою карьеру проиграл два или три боя из 500. Я думаю, что ему будет непросто проглотить эту пилюлю", – считает Лопес.
Напомним, что Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира и потерял свои титулы 32-летний украинский боксер Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По результатам поединка судьи единогласным решением отдали победу 23-летнему американцу Теофимо Лопесу.
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