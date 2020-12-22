В українського кіборга виявили серйозну хворобу



Рак горла третього ступеня призвів до того, що Ігор Гофман не може говорити, і журналістам "Цензор.нет" вдалося поспілкуватися з ним тільки в письмовій формі.



Він був старшиною роти з 93 ОМБр.

Зараз його стан змушує бажати кращого.

"Я ледве дихаю. Зовсім погано, просто пошкодуйте. Я на межі...",- розповів боєць і їх заплановану зустріч довелося перенести.

Ігор проходив лікування в одній з київських лікарень, але був змушений покинути медзаклад, оскільки вартість лікування виявилося дуже дорогим.

"Дорого виходить, де ці гроші брати? Адже потім ще лікування, і ще операція...", - поділився герой.