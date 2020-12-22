В українського кіборга виявили серйозну хворобу
Рак горла третього ступеня призвів до того, що Ігор Гофман не може говорити, і журналістам "Цензор.нет" вдалося поспілкуватися з ним тільки в письмовій формі.
Він був старшиною роти з 93 ОМБр.
Зараз його стан змушує бажати кращого.
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"Я ледве дихаю. Зовсім погано, просто пошкодуйте. Я на межі...",- розповів боєць і їх заплановану зустріч довелося перенести.
Ігор проходив лікування в одній з київських лікарень, але був змушений покинути медзаклад, оскільки вартість лікування виявилося дуже дорогим.
"Дорого виходить, де ці гроші брати? Адже потім ще лікування, і ще операція...", - поділився герой.
"Так, кошти потрібні, але я зараз навіть до туалету сам дійти не можу... Вночі знепритомнів і впав. Цілий день відкачували...",- поділився ветеран.
Нагадаємо, "шість років щоденних страждань": обірвалося життя мужнього воїна, який боровся до останнього.
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