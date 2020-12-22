У украинского киборга обнаружили серьезную болезнь
Рак горла третье степени привел к тому, что Игорь Гофман не может говорить, и журналистам "Цензор.нет" удалось пообщаться с ним только в письменной форме.
Он был старшиною роты з 93 ОМБр.
Сейчас его состояние заставляет желать лучшего.
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"Я едва дышу. Совсем плохо, просто пожалейте. Я на грани...", - рассказал боец и их запланированную встречу пришлось перенести.
Игорь проходил лечение в одной из Киевских больниц, но был вынужден покинуть медучреждение, поскольку стоимость лечение оказалось очень дорогостоящим.
"Дорого выходит, где эти деньги брать? Ведь потом еще лечение, и еще операция…", - поделился герой.
"Да, средства нужны, но я сейчас даже до туалета сам дойти не могу... Ночью потерял сознание и упал. Целый день откачивали...", - поделился ветеран.
Напомним, "шесть лет ежедневных страданий": оборвалась жизнь мужественного воина, боровшегося до последнего.
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