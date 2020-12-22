У украинского киборга обнаружили серьезную болезнь



Рак горла третье степени привел к тому, что Игорь Гофман не может говорить, и журналистам "Цензор.нет" удалось пообщаться с ним только в письменной форме.



Он был старшиною роты з 93 ОМБр.

Сейчас его состояние заставляет желать лучшего.

"Я едва дышу. Совсем плохо, просто пожалейте. Я на грани...", - рассказал боец и их запланированную встречу пришлось перенести.

Игорь проходил лечение в одной из Киевских больниц, но был вынужден покинуть медучреждение, поскольку стоимость лечение оказалось очень дорогостоящим.

"Дорого выходит, где эти деньги брать? Ведь потом еще лечение, и еще операция…", - поделился герой.