Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати" приголомшила своїм акторським талантом

Як пише Politeka.net, зовсім скоро вийде сьомий сезон популярного проекту, а поки шанувальники згадують найяскравіші моменти з улюбленими героями. На одній з фан-сторінок в соцмережі "Instagram" з'явилися кадри зі сцени з Валюхою і Митяєм в селі Кучугури.

Микола Добринін в ролі кума сімейства Будько, присів у камуфляжній майці і кепці-картузі на лавку біля своїх воріт, закуривши сигарету. Тетяна Кравченко присіла поруч у фіолетовій кофті на ґудзиках і з головною хусткою. За сюжетом Мітяй зворушив Валюху розповіддю про своє важке життя і довів її до сліз. Розплакавшись, Валентина Петрівна дозволила куму розмістити батьків нареченої в своєму будинку. До цього Мітяй умовив на це свого кращого друга Івана (зіграв Федір Добронравов).

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват і висловили свою любов до акторів в коментарях:

"Мітяй просто супер"; "як же я люблю цей епізод"; " Фронтова фотографія😂 👍"; "улюблені артисти"; "Там все супер! Всіх обожнюю"; " просто клас💖"; "це не Мітяй, це Бакін😀 😀 😀 😀".

Раніше Тетяна Кравченко постала перед шанувальниками в червоному спортивному костюмі, зеленій жилетці і шарфі на шиї, а на голову одягла шапку з бубоном. У такому вбранні зірка, мабуть, каталася на лижах, адже в руках вона тримала палиці. Тетяна зобразила здивування на обличчі, ніби щось побачила серед дерев.

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