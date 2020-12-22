Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, розбурхала кадрами з відпочинку

Дівчина набирає популярність в соціальній мережі Instagram досить активно-вона не приховує свою фігуру, намагається продемонструвати бюст в досить відкритих декольте і не реагує на критику. Гюль є рекламним представником модних брендів одягу і знімається у фотосесіях в певному стилі.

Так, Гюль найчастіше демонструє на собі саме сукні з нескромними декольте, проте цього разу кадр, показаний на фан-акаунті, вразив фанатів. Вся справа в тому, що на ньому Бахарі постала в біло-сріблястому купальнику, який зовсім не приховував її гідності і досить вдало їх підкреслив.

Позуючи боком до камери, Гюль вдалося показати найкраще:

"Ти виглядаєш 👀 як ніби збираєшся напасти на мене ... і мені це подобається це дуже жарко і дуже привабливо🌹; добре, дитинко 😍 😍 slayin🔥; красиво❤️❤️; Любітьнельзя помилувати; Вау🔥 🔥 🔥; О, мій Бог! так красиво❤️💯 🔥; така чудова❤️❤️; ти дуже прекрасна. 👍 🏽 ; Красиво💯 🔥 👌 🏼❤️; Боже мій, ти гарненька».

Ми також писали, що головною родзинкою образів Бахарі є те, що модель не переходить меж дозволеного і вибирає досить скромні наряди з єдиним акцентом на бюст.

Схоже, цього разу як виняток вона вирішила взяти участь у досить сміливій фотосесії. Справа в тому, що Гюль одягла лише тонке і практично прозоре мереживо, яке змогло лише від частини прикрити її гідності.

До того ж, на кадрі відмінно видно, що за час карантину дівчина помітно набрала у вазі, але нітрохи не соромиться цього, а навпаки пишається округлими формами. Зухвалий кадр не залишив шанувальників осторонь.

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