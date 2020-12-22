Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, взбудоражила кадрами из отдыха

Девушка набирает популярность в социальной сети Инстаграм достаточно активно – она не скрывает свою фигуру, старается продемонстрировать бюст в довольно открытых декольте и не реагирует на критику. Гюль является рекламным представителем модных брендов одежды и снимается в фотосессиях в определенном стиле.

Так, Гюль чаще всего демонстрирует на себе именно платья с нескромными декольте, однако в этот раз кадр, показанный на фан-аккаунте, поразил фанатов. Все дело в том, что на нем Бахари предстала в бело-серебристом купальнике, который совсем не скрывал ее достоинства и довольно удачно их подчеркнул.

Позируя боком к камере, Гюль удалось показать самое лучшее:

«Ты выглядишь 👀 как будто собираешься напасть на меня ... и мне это нравится это очень жарко и очень привлекательно🌹; Хорошо, детка 😍😍 Slayin 🔥; Красиво❤️❤️; Любитьнельзя помиловать; Вау🔥🔥🔥; О, мой бог! так красиво❤️ аж душно стало💯🔥; Такая великолепная ❤️❤️; Ты очень прекрасна. 👍🏽; Красиво 💯🔥👌🏼❤️; Боже мой, ты хорошенькая».

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Похоже, в этот раз в виде исключения она решила принять участие в довольно смелой фотосессии. Дело в том, что Гюль надела лишь тонкое и практически прозрачное кружево, которое смогло лишь от части прикрыть ее достоинства.

К тому же, на кадре отлично видно, что за время карантина девушка заметно набрала в весе, но ничуть не стесняется этого, а наоборот гордится округлившимися формами. Дерзкий кадр не оставил поклонников в стороне.

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