Теза про "братні народи" України та Росії частина радянської пропаганди

Адже, по правді кажучи, росіяни і українці не є братніми народами, а відносини між ними ще довгі роки не будуть емоційно близькими.

Таку думку озвучив російський журналіст Володимир Познер в інтерв'ю одному з українських видань, передає Оbozrevatel.

За його словами, раніше Україна стала частиною Росії не тому, що вона до цього прагнула. У неї було безвихідне становище - були поляки, католицизм, була дуже небезпечна ситуація.

Він особливо підкреслив, що дуже багато українців, не вважали себе "молодшими братами".

"Братські" - це частина радянської пропаганди. Та ніякі не братні. Як тільки отримали можливість піти, тут же, не роздумуючи, пішли всі. Жодного братнього народу. Ніхто не сказав: "Ні-Ні, ми хочемо залишитися". Ніхто не залишився", - заявив журналіст.

На його думку, є багато Близького між країнами: схожі мови, одна релігія, однак це не ключові фактори.

"Насправді, як мені здається, якби були братніми народами, всього цього не було б. Думаю, те, що сталося, звичайно, призвело до того, що на довгі-довгі роки відносини між Україною і Росією не будуть емоційно близькими. Це так", – резюмував Познер.

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