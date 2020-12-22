Тезис о "братских народах" Украины и России часть советской пропаганды

Ведь, по правде говоря, россияне и украинцы не являются братскими народами, а отношения между ними еще долгие годы не будут эмоционально близкими.

Такое мнение озвучил российский журналист Владимир Познер в интервью одному из украинских изданий, передает Оbozrevatel.

По его словам, раньше Украина стала частью России не потому, что она к этому стремилась. У нее было безвыходное положение - были поляки, католицизм, была очень опасная ситуация.

Он особо подчеркнул, что очень многие украинцы, не считали себя "младшими братьями".

"Братские" – это часть советской пропаганды. Да никакие не братские. Как только получили возможность уйти, тут же, не раздумывая, ушли все. Ни одного братского народа. Никто не сказал: "Не-не, мы хотим остаться". Никто не остался", – заявил журналист.

По его мнению, есть много близкого между странами: похожие языки, одна религия, однако это не ключевые факторы.

"На самом деле, как мне кажется, если бы были братскими народами, всего этого не было бы. Думаю, то, что произошло, конечно, привело к тому, что на долгие-долгие годы отношения между Украиной и Россией не будут эмоционально близкими. Это так", – резюмировал Познер.

Напомним, Познер оценил перспективы дружбы Украины с РФ.

Как сообщала Politeka, Познер неожиданно высказался о конфликте на Донбассе.

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