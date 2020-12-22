Україна готова надати воду на територію окупованого Криму у вигляді гуманітарної допомоги

Умови озвучив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі "Суспільному".

За його словами, таке може статися лише у разі визнання міжнародними організаціями гуманітарної катастрофи.



"Тут навіть нічого обговорювати: буде деокупація Криму - буде вода. Коли гуманітарна місія ООН, МКЧХ вийде і скаже, що є гуманітарна катастрофа і цивільне населення страждає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах під контролем гуманітарних місій", - пояснив чиновник.

Міністр підкреслив, що на даний момент жителі півострова повністю забезпечені водою.



"Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. У Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - пояснив Резніков.



Раніше в мережі з'явилися фото, які свідчать про те, що в Криму обміліло найглибше водосховище.

"До середини грудня 2020 року його обсяг склав трохи більше 20% (обсяг - 13,25 млн куб.м) після Різдва б. Алушта переходить на погодинну подачу води", - йдеться в повідомленні.

Дане водосховище вважається найглибшим в Криму. У деяких місцях глибина досягала 70 метрів.

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