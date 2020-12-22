Украина готова предоставить воду на территорию оккупированного Крыма в виде гуманитарной помощи
Условия озвучил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии "Суспильному".
По его словам, такое может произойти лишь в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы.
"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будет направлено гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий", - пояснил чиновник.
Министр подчеркнул, что на данный момент жители полуострова полностью обеспечены водой.
"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыму. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - пояснил Резников.
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