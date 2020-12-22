Украина готова предоставить воду на территорию оккупированного Крыма в виде гуманитарной помощи

Условия озвучил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии "Суспильному".

По его словам, такое может произойти лишь в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы.



"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будет направлено гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий", - пояснил чиновник.



Министр подчеркнул, что на данный момент жители полуострова полностью обеспечены водой.



"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыму. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - пояснил Резников.



Ранее в сети появились фото, которые свидетельствуют о том, что в Крыму обмелело самое глубокое водохранилище.

"К середине декабря 2020 года его объем составил чуть более 20% (объем - 13,25 млн куб. м) После Рождества Б.Алушта переходит на почасовую подачу воды", - говорится в сообщении.

Данное водохранилище считается самым глубоким в Крыму. В некоторых местах глубина достигала 70 метров.

Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.



