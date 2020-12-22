Бійцю ЗСУ Дмитру Пругло, з позивним "Круглий", назавжди залишиться 28

Дмитро Пругло-один з кращих бійців підрозділу"Азов". Його любили, поважали і на нього рівнялися побратими. Але російська агресія не має жалю... він загинув 7 червня 2019 року в результаті потужного обстрілу (із застосуванням ствольної артилерії 122 мм і мінометів 120 мм) позицій полку "Азов" на Світлодарській дузі.

Його останнє інтерв'ю знімальна група "5 каналу" записувала ще 1 квітня 2019 року на Світлодарській дузі, пише Знай (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Під час інтерв'ю по цих позиціях ворог бив з міномета. Але "Круглий" був спокійний і врівноважений. Займався знімальною групою під час обстрілу і не відволікався.

Його останнім відео, його пекучими серце словами, ми хочемо вшанувати пам'ять захисника України і нагадати, що кожен день наші воїни на Донбасі свідомо ризикують своїм життям – для спокою і безпеки нашого з вами життя.

"Ворог по-різному поводиться, досить. Іноді провокують. В основному-обстрілами з мінометів, АСГ, великокаліберних кулеметів. Заборонена артилерія часто працює, кілька разів на тиждень точно. Працюють, не приховуючи нічого. З артилерії навіть більше, ніж зі стрілецького озброєння. Обстріли з артилерії коригують безпілотником. Це поширена практика для них", - розповів тоді вояка, додавши, що українці, швидше за все ніколи не пробачать росіян.

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