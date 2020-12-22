Бойцу ВСУ Дмитрию Пругло, с позывным "Круглый", навсегда останется 28

Дмитрий Пругло – один из лучших бойцов подразделения "Азов". Его любили, уважали и на него равнялись побратимы. Но вражеская агрессия не имеет жалости… Он погиб 7 июня 2019 года в результате мощного обстрела (с применением ствольной артиллерии 122 мм и минометов 120 мм) позиций полка "Азов" на Светлодарской дуге.

Его последнее интервью съемочная группа "5 канала" записывала еще 1 апреля 2019 года на Светлодарской дуге, пишет Знай (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Во время интервью по этим позициям враг бил из миномета. Но "Круглый" был спокоен и уравновешен. Занимался съемочной группой во время обстрела и не отвлекался.

Его последним видео, его жгучими сердце словам, мы хотим почтить память защитника Украины и напомнить, что каждый день наши воины на Донбассе сознательно рискуют своей жизнью – для спокойствия и безопасности нашей с вами жизни.

"Враг по-разному себя ведет, достаточно. Иногда провоцируют. В основном – обстрелами из минометов, АСГ, крупнокалиберных пулеметов. Запрещенная артиллерия часто работает, несколько раз в неделю точно. Работают, не скрывая ничего. Из артиллерии даже больше, чем из стрелкового вооружения. Обстрелы из артиллерии корректируют беспилотником. Это распространенная практика для них", - рассказал тогда вояка, добавив, что украинцы, скорее всего никогда не простят россиян.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры.

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