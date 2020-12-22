Пішов з життя легендарний американський продюсер, письменник, сценарист, кінематографіст Девід Гайлер
Його серце перестало битися на 77 році життя. Як стало відомо, знаменитість помер у власному будинку в Бангкоку. Відомо, що причиною смерті став рак, яким тривалий час хворів продюсер. Повідомляється, що його ховатимуть у Таїланді, повідомляє видання Deadline.
"Якби ви знали його особисто, ви б не сумнівалися, що він не такий, як усі. Магію його особистості складно описати: він був веселим, злим, неймовірно розумним і дуже начитаним", — розповів його колега режисер Уолтер Хілл.
Також він додав, що був дуже радий дружити зі сценаристом протягом близько 50 років.
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Девід Гайлер почав свою кар'єру в 1970-і роки. У часності почав свою кар'єру в якості сценариста, забезпечуючи сценарії для такої телепередачі як "Людина з U. N. C. L. E.".
Фільми Девіда обожнювали мільйони людей, його смерть - дійсно велика втрата для світу кіно.
За життя Девід Гайлер встиг написати сценарій до таких відомих світу фільмів як "Паралакс", "Боргова яма", "Забавні пригоди Діка і Джейн". А також стати продюсером серіалу "Байки зі склепу", фільму " Обговоренню не підлягає" і фільму жахів" Чужий" та "Чужий: Заповіт", який є другою частиною серії приквелів про Чужих.
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