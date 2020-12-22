Ушел из жизни легендарный американский продюсер, писатель, сценарист, кинематографист Дэвид Гайлер

Его сердце перестало биться на 77 году жизни. Как стало известно, знаменитость умер в собственном доме в Бангкоке. Известно, что причиной смерти стал рак, которым длительное время болел продюсер. Сообщается, что его будут хоронить в Таиланде, сообщает издание Deadline.

"Если бы вы знали его лично, вы бы не сомневались, что он не такой, как все. Магию его личности сложно описать: он был веселым, злым, невероятно умным и очень начитанным", — рассказал его коллега режиссер Уолтер Хилл.

Также он добавил, что был очень рад дружить со сценаристом на протяжении около 50 лет.

Дэвид Гайлер начал свою карьеру в 1970-е годы. В часности начал свою карьеру в качестве сценариста, обеспечивая сценарии для такой телепередачи как "Человек из U.N.C.L.E.".

Фильмы Дэвида обожали миллионы людей, его смерть - действительно большая потеря для мира кино.

При жизни Дэвид Гайлер успел написать сценарий к таким известным мира фильмам как "Параллакс", "Долговая яма", "Забавные приключения Дика и Джейн". А также стать продюсером сериала "Байки из склепа", фильма "Обсуждению не подлежит" и фильма ужасов "Чужой" и "Чужой: Завет", который является второй частью серии приквелов о Чужих.

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