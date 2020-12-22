83-річна українка з трьома маленькими правнуками ледь не згоріли у пожежі

Про інцидент, що стався на Житомирщині розповіли в "ТСН".

Свідками пожежі стали люди, які знаходилися поруч будинком. Небайдужі відразу ж кинулися до палаючої будівлі, оскільки знали, що там знаходяться троє маленьких дітей — 8, 6 і 4 років. Малюк, а потім і немічну прабабусю, витягли з пожежі через вікна.

За словами рятувальників, саме небайдужі сусіди врятували сім'ю від загибелі - кілька хвилин дозволили б вогню відрізати їх від постраждалих.

Пожежники кілька годин гасили вогонь, а від будинку залишилися тільки стіни.

Раніше повідомлялося, що в Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.

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В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховалися під ліжками.

пожар, спасатели

"Завдяки злагодженим діям пожежників та персоналу диспансеру, було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено поширення вогню на суміжні приміщення", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.