83-летняя украинка с тремя маленькими правнуками едва не сгорели в пожаре

Об произошедшем инциденте на Житомирщине рассказали в "ТСН".

Свидетелями пожара стали люди, которые находились рядом домом. Неравнодушные сразу же бросились к пылающему зданию, поскольку знали, что там находятся трое маленьких детей — 8, 6 и 4 лет. Малышей, а затем и немощную прабабушку, вытащили из пожара через окна.

По словам спасателей, именно неравнодушные соседи спасли семью от гибели - несколько минут позволили бы огню отрезать их от пострадавших.

Пожарники несколько часов тушили огонь, а от дома остались только стены.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.

Популярные статьи сейчас

Тина Кароль устроила переполох, появившись на вечеринке в платье с разрезами: «Как будто пьяненькая»

Редчайшее фото беззубой Нади Дорофеевой до популярности слили в Сеть: "Это кайф!"

Врачи борются за жизнь легендарного Чапкиса из "Танців з зірками", раскрыт диагноз: "Мой 90-летний папа..."

Новая жена Остапчука ошарашила "запущенным" лицом, кадры попали в сеть: "Какие у тебя усы!"
Показать еще

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.

пожар, спасатели

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, было спасено 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - сообщили спасатели.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.