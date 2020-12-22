83-летняя украинка с тремя маленькими правнуками едва не сгорели в пожаре



Об произошедшем инциденте на Житомирщине рассказали в "ТСН".



Свидетелями пожара стали люди, которые находились рядом домом. Неравнодушные сразу же бросились к пылающему зданию, поскольку знали, что там находятся трое маленьких детей — 8, 6 и 4 лет. Малышей, а затем и немощную прабабушку, вытащили из пожара через окна.

По словам спасателей, именно неравнодушные соседи спасли семью от гибели - несколько минут позволили бы огню отрезать их от пострадавших.

Пожарники несколько часов тушили огонь, а от дома остались только стены.



Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, было спасено 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - сообщили спасатели.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.