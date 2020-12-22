Легендарну актрису Ірину Муравйову з фільмів "Карнавал" й "Москва сльозам не вірить" терміново госпіталізували через серйозне захворювання

Як розповідає Politeka, таку інформацію наводить Telegram-канал Mash.

Так, зірка відчула себе недобре ще 10 грудня, скаржачись на озноб, головні болі, температуру і першіння в горлі. На наступний день Муравйова вирішила зробити тест на китайський вірус.

При цьому стан зірки продовжував погіршуватися, тому 18 грудня її довелося госпіталізувати у важкому стані.

"Лікарі діагностували вірусну пневмонію і коронавірус. Зараз артистка перебуває під постійним наглядом лікарів у палаті», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що за даними журналістів, стан здоров'я Муравйової оцінюють як середньої тяжкості.

До цього ми розповідали, що суддю популярного шоу» Танці з зірками " Григорія Чапкіса терміново госпіталізували через проблеми зі здоров'ям

"Мені стало погано, я почав задихатися. Думав, що це коронавірус. Мене ізолювали, виходити не можна, нікого не пускають", - зазначив він.

Зірку госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Зараз 90-річний артист лікується, хоча тест на китайський вірус показав негативний результат.

Нагадавши, як виглядають актори "Москва сльозам не вірить" через 40 років.

Як повідомляла Politeka, оприлюднено передсмертний лист Баталова.

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