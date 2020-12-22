Легендарную актрису Ирину Муравьеву из фильмов «Карнавал» и «Москва слезам не верит» срочно госпитализировали из-за серьезного заболевания

Как рассказывает Politeka, такую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Так, звезда почувствовала себя нехорошо еще 10 декабря, жалуясь на озноб, головные боли, температуру и першение в горле. На следующий день Муравьева решила сдать тест на китайский вирус.

При этом состояние звезды продолжало ухудшаться, поэтому 18 декабря ее пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

«Врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате», - говорится в сообщении.

Уточним, что по данным журналистов, состояние здоровья Муравьевой оценивают как средней тяжести.

До этого мы рассказывали, что судью популярного шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса срочно госпитализировали из-за проблем со здоровьем

«Мне стало плохо, я начал задыхаться. Думал, что это коронавирус. Меня изолировали, выходить нельзя, никого не пускают», - отметил он.

Звезду госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Сейчас 90-летний артист лечится, хотя тест на китайский вирус показал негативный результат.

Напомним, как выглядят актеры «Москва слезам не верит» спустя 40 лет.

Как сообщала Politeka, обнародовано предсмертное письмо Баталова.

Ранее Рoliteka также писала о том, что известный российский актер госпитализирован в Москве.