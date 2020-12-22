Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, має свій унікальний смак

Анастасія працює моделлю досить давно і за кілька років роботи не тільки прославилася в межах країни, але і в США, переїхавши туди жити. Квітко також встигла попрацювати моделлю у Каньє Уеста, проте звільнилася, оскільки відмовилася худнути заради нових фотосесій.

При низькому зрості Анастасія важить більше 70 кілограмів і не збирається змінюватися, заявляючи, що так їй краще. Квітко також запевняє, що не робила пластику, хоча в мережі показують періодично її фото в підлітковому віці. Очевидно, форми шостого розміру, тонка талія і величезні стегна були у неї не від природи.

Проте, це не заважає фанатам нахвалювати дівчину, цікавитися її смаками і стилем. У бірюзовій кофтині з непристойним декольте і в світло сірих джинсах модель також змогла вразити шанувальників:

"Дівчинка просто пожежа😍 😍; привіт, Анастасія, ти вийдеш за мене заміж?; 🔥Красиві груди; розкішна дівчина🔥 😍 🌹 💄; Красива жінка; ненаситна Краса, приголомшлива фізика гламурний вигляд, палаючий атракціон і відразу ідеальний квадрат; Боже, мені подобається комплект; ваша краса незвичайна; що у тебе на думці!!; ти будеш моєю дівчиною ♥♥♥; ідеально❤️; Ти моя принцеса😘".

Відзначимо, завдяки пишним формам і тонкій талії Анастасія звертає увагу шанувальників на себе досить швидко, адже непропорційний бюст в поєднанні з великими стегнами неможливо не помітити. Часто Квітко підозрюють у фотошопі, як і під даним фото.

У короткому білому топі і чорних брюках Анастасія оголила живіт і підкреслила лінію стегон, які і стали причиною обговорень серед користувачів Instagram. Багатьох дивує, що Анастасія відмовляється худнути.

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