Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, имеет свой уникальный вкус

Анастасия работает моделью довольно давно и за несколько лет работы не только прославилась в пределах страны, но и в США, переехав туда жить. Квитко также успела поработать моделью у Канье Уэста, однако уволилась, поскольку отказалась худеть ради новых фотосессий.

При низком росте Анастасия весит более 70 килограммов и не собирается меняться, заявляя, что так ей лучше. Квитко также уверяет, что не делала пластику, хотя в сети показывают периодически ее фото в подростковом возрасте. Очевидно, формы шестого размера, тонкая талия и огромные бедра были у нее не от природы.

Тем не менее, это не мешает фанатам нахваливать девушку, интересоваться ее вкусами и стилем. В бирюзовой кофточке с непристойным декольте и в светло серых джинсах модель также смогла впечатлить поклонников:

«Девочка просто пожар😍😍; Привет, Анастасия, ты выйдешь за меня замуж?;🔥Красивая грудь; Роскошная девушка 🔥😍🌹💄; Красивая женщина; ненасытная красота, потрясающая физика гламурный вид, горящий аттракцион и сразу идеальный квадрат; Боже, мне нравится комплект; Ваша красота необыкновенная; Что у тебя на уме!!; ты будешь моей девушкой ♥♥♥; Идеально❤️; Ты моя принцесса😘».

Отметим, благодаря пышным формам и тонкой талии Анастасия обращает внимание поклонников на себя довольно быстро, ведь непропорциональный бюст в сочетании с большими бедрами невозможно не заметить. Часто Квитко подозревают в фотошопе, как и под данным фото.

В коротком белом топе и черных брюках Анастасия оголила живот и подчеркнула линию бедер, которые и стали причиной обсуждений среди пользователей Инстаграм. Многих удивляет, что Анастасия отказывается худеть.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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