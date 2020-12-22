Українська співачка Тіна Кароль нагадала про "роман" з Даном Баланом несподіваним чином

Ще під час шоу «Голос» між Тіною Кароль і Даном Баланом склалися дружні стосунки, які спровокували цілу хвилю чуток про їх таємний роман і безліч пліток про побачення і різних романтичних моментах. Кокетлива поведінка і явний флірт з обох сторін близько року підігрівали інтерес до парочки, незважаючи на те, що ні Тіна, ні Дан ніколи не відповідали прямо на пікантні питання про себе.

Цього разу в соціальній мережі Instagram з'явилися кадри з недавнього виступу співачки для музичного українського телеканалу, в якому зірка взяла участь у скоромовному челленджі. Однак не дикція артистки привернула увагу фанатів, а її піджак.

Точно в такому ж піджаку Дан Балан заставився в одному з ефірів шоу. І хоча збіг вийшов кумедним, шанувальники відреагували по-своєму:

"Стиліст один на двох 😹 Олька креативить 😹; ніхто нічого не підтримує🔥 ☺ 💜 💜; коаліція бордових😄; а я зразу не побачила; може це його і є😏; Боже які зайчика; вона в нього піджак забрала?».

Заради ефектного виконання співачка завжди намагалася донести свою правду життя. Цього року Кароль відсвяткувала ювілей з дня початку своєї кар'єри, тому шанувальники активно згадують найзухваліші образи знаменитості.

Зокрема, в кліпі можна помітити нарізку з кращих і найпопулярніших кліпів Тіни за всі роки її роботи. Співачка, як видно, експериментувати зовсім не боялася: чоловічі стрижки, непристойні сукні, оверсайз костюми на голе тіло і сукні з шовку.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "танців з зірками", реакція артистки здивувала