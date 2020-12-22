Українська співачка Тіна Кароль нагадала про "роман" з Даном Баланом несподіваним чином
Ще під час шоу «Голос» між Тіною Кароль і Даном Баланом склалися дружні стосунки, які спровокували цілу хвилю чуток про їх таємний роман і безліч пліток про побачення і різних романтичних моментах. Кокетлива поведінка і явний флірт з обох сторін близько року підігрівали інтерес до парочки, незважаючи на те, що ні Тіна, ні Дан ніколи не відповідали прямо на пікантні питання про себе.
Цього разу в соціальній мережі Instagram з'явилися кадри з недавнього виступу співачки для музичного українського телеканалу, в якому зірка взяла участь у скоромовному челленджі. Однак не дикція артистки привернула увагу фанатів, а її піджак.
Точно в такому ж піджаку Дан Балан заставився в одному з ефірів шоу. І хоча збіг вийшов кумедним, шанувальники відреагували по-своєму:
"Холостячка" Ксенія Мішина без макіяжу засвітила їх з Еллертом любовне гніздечко: "Важливо створювати..."
"Сьогодні перестало битися серце": вірус забрав життя легендарного харків'янина, деталі трагедії
Горе у Крістіни Орбакайте, з'явилося останнє фото перед трагедією: "Спасибі, мій ангел"
Люті морози до -14 і сніг несуться на Україну, дати погодного удару: "До кінця цього тижня..."
"Стиліст один на двох 😹 Олька креативить 😹; ніхто нічого не підтримує🔥 ☺ 💜 💜; коаліція бордових😄; а я зразу не побачила; може це його і є😏; Боже які зайчика; вона в нього піджак забрала?».
Заради ефектного виконання співачка завжди намагалася донести свою правду життя. Цього року Кароль відсвяткувала ювілей з дня початку своєї кар'єри, тому шанувальники активно згадують найзухваліші образи знаменитості.
Зокрема, в кліпі можна помітити нарізку з кращих і найпопулярніших кліпів Тіни за всі роки її роботи. Співачка, як видно, експериментувати зовсім не боялася: чоловічі стрижки, непристойні сукні, оверсайз костюми на голе тіло і сукні з шовку.
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "танців з зірками", реакція артистки здивувала