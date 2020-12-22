Украинская певица Тина Кароль напомнила о "романе" с Даном Баланом неожиданным образом

Еще во время шоу «Голос» между Тиной Кароль и Даном Баланом сложились дружеские отношения, которые спровоцировали целую волну слухов об их тайном романе и множество сплетен о свиданиях и различных романтичных моментах. Кокетливое поведение и явный флирт с обеих сторон около года подогревали интерес к парочке, несмотря на то, что ни Тина, ни Дан никогда не отвечали прямо на пикантные вопросы о себе.

В этот раз в социальной сети Инстаграм появились кадры из недавнего выступления певицы для музыкального украинского телеканала, в котором звезда приняла участие в скороговорном челлендже. Однако не дикция артистки привлекла внимание фанатов, а ее пиджак.

Точно в таком же пиджаке Дан Балан заставился в одном из эфиров шоу. И хотя совпадение получилось забавным, поклонники отреагировали по-своему:

«Стилист один на двоих 😹 Олька креативит 😹; Никто ничего не поддерживает🔥☺💜💜; Коалиция бордовых 😄; А я зразу не увидела; Может это его и есть😏; Боже какие зайки; Вона в нього піджак забрала?».

Ради эффектного исполнения певица всегда старалась донести свою правду жизни. В этом году Кароль отпраздновала юбилей со дня начала своей карьеры, поэтому поклонники активно вспоминают самые дерзкие образы знаменитости.

В частности, в клипе можно заметить нарезку из лучших и самых популярных клипов Тины за все года ее работы. Певица, как видно, экспериментировать совсем не боялась: мужские стрижки, неприличные платья, оверсайз костюмы на голое тело и платья из шелка.

Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила