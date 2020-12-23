У Благовіщенському соборі Харкова почалося відспівування мера міста Геннадія Кернеса
Як повідомляється, в собор пускають тільки за списками, тут зібралося близько 300 осіб. При цьому поруч з храмом близько 50 осіб з квітами спостерігають за церемонією на великому екрані з онлайн-трансляцією.
Відзначається, що люди несуть на прощання з мером бордові троянди.
Відомо, що церемонія відспівування триватиме 40 хвилин. Далі труну доставлять в Оперний театр, де з 9 до 13 години всі бажаючі зможуть попрощатися з мером, після чого відбудеться поховання (з 13.30). За порядком під час процесії стежитимуть сотні поліцейських.
Поховають Кернеса на почесній алеї Харківського кладовища № 2 на вулиці Пушкінській. Могила Геннадія Адольфовича знаходитиметься поруч з могилами бійців Другої світової війни і навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.
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Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці Charite в результаті ускладнень після зараження китайським вірусом. Йому був 61 рік.
Харківський мер не показувався на людях з серпня. В середині вересня у нього діагностували коронавірус і тоді ж госпіталізували в берлінську лікарню. 11 грудня стало відомо, що стан Кернеса погіршився.
Щоб увічнити пам'ять покійного мера, який керував містом протягом 10 років, харків'яни запропонували на честь нього назвати вулицю і станцію метро.
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