У храм пускають тільки за списками

У Благовіщенському соборі Харкова почалося відспівування мера міста Геннадія Кернеса

Як повідомляється, в собор пускають тільки за списками, тут зібралося близько 300 осіб. При цьому поруч з храмом близько 50 осіб з квітами спостерігають за церемонією на великому екрані з онлайн-трансляцією.

Відзначається, що люди несуть на прощання з мером бордові троянди.

Відомо, що церемонія відспівування триватиме 40 хвилин. Далі труну доставлять в Оперний театр, де з 9 до 13 години всі бажаючі зможуть попрощатися з мером, після чого відбудеться поховання (з 13.30). За порядком під час процесії стежитимуть сотні поліцейських.

Поховають Кернеса на почесній алеї Харківського кладовища № 2 на вулиці Пушкінській. Могила Геннадія Адольфовича знаходитиметься поруч з могилами бійців Другої світової війни і навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер 17 грудня в німецькій клініці Charite в результаті ускладнень після зараження китайським вірусом. Йому був 61 рік.