В храм пускают только по спискам

В Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города Геннадия Кернеса

Как сообщается, в собор пускают только по спискам, здесь собралось около 300 человек. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдают за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.

Отмечается, что люди несут на прощание с мэром бордовые розы.

Известно, что церемония отпевания продлится 40 минут. Далее гроб доставят в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие смогут проститься с мэром, после чего состоится погребение (с 13.30). За порядком во время процессии будут следить сотни полицейских.

Похоронят Кернеса на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской. Могила Геннадия Адольфовича будет находиться рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших глав Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике Charite в результате осложнений после заражения китайским вирусом. Ему был 61 год.