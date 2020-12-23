В Благовещенском соборе Харькова началось отпевание мэра города Геннадия Кернеса
Как сообщается, в собор пускают только по спискам, здесь собралось около 300 человек. При этом рядом с храмом около 50 человек с цветами наблюдают за церемонией на большом экране с онлайн-трансляцией.
Отмечается, что люди несут на прощание с мэром бордовые розы.
Известно, что церемония отпевания продлится 40 минут. Далее гроб доставят в Оперный театр, где с 9 до 13 часов все желающие смогут проститься с мэром, после чего состоится погребение (с 13.30). За порядком во время процессии будут следить сотни полицейских.
Похоронят Кернеса на Почетной аллее харьковского кладбища № 2 на улице Пушкинской. Могила Геннадия Адольфовича будет находиться рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших глав Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.
День пяти двоек может навсегда изменить жизнь, украинцев предупредили, чего ждать от 22 декабря: "Новая эпоха"
Молодой одессит влетел в пешеходов на "зебре", пара не выжила: кадры с места трагедии
Взрыв в реанимации унес жизни тяжелобольных пациентов, что произошло: первые подробности
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике Charite в результате осложнений после заражения китайским вирусом. Ему был 61 год.
Харьковский мэр не показывался на людях с августа. В середине сентября у него диагностировали коронавирус и тогда же госпитализировали в берлинскую больницу. 11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось.
Дабы увековечить память покойного мэра, руководившего городом в течение 10 лет, харьковчане предложили в честь него назвать улицу и станцию метро.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, супруга Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу мужа: "Как ты и просил, я буду..."
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".