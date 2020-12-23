У Конотопі Сумської області учитель креслення школи №5 зчепився з ученицею 8 класу
Мати 14-річної дівчинки вже написала заяву в поліцію. При цьому вчитель подав зустрічну заяву, повідомляють ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Через деякий час пояснення педагога з'явилося в соцмережах. Чоловік розповів, що школярка зривала урок і ніяк не реагувала на його зауваження. Йому нічого не залишалося, як зателефонувати мамі.
В кінці розмови з мамою, вона послала вчителя на три букви. За словами викладача, це можуть підтвердити однокласники дівчинки.
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Коли вчитель спробував забрати у учениці телефон, вона накинулася на нього і почала дряпатися, битися і розкидати стільці і парти.
"Мені довелося взяти її за куртку і виштовхати з класу", - розповів викладач. При цьому він вибачився за свою поведінку і закликав колег не робити його помилку.
Дівчинку перевели з міської гімназії в нову школу через її поведінку. Заступник директора школи розповів, що дівчинку знають у кримінальній поліції і в службі у справах дітей.
Учні кажуть, що вчитель хороший, спокійний і вони навіть не уявляють, як його так можна було вивести з себе.
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