В Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 сцепился с ученицей 8 класса

Мать 14-летней девочки уже написала заявление в полицию. При этом учитель подал встречное заявление, сообщают ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Через некоторое время объяснение педагога появилось в соцсетях. Мужчина рассказал, что школьница срывала урок и никак не реагировала на его замечания. Ему ничего не оставалось, как позвонить маме.

В конце разговора с мамой, она послала учителя на три буквы. По словам преподавателя, это могут подтвердить одноклассники девочки.

Когда учитель попытался забрать у ученицы телефон, она набросилась на него и начала царапаться, биться и разбрасывать стулья и парты.

"Мне пришлось взять ее за куртку и вытолкать из класса", - рассказал преподаватель. При этом он извинился за свое поведение и призвал коллег не совершать его ошибку.

Девочку перевели с городской гимназии в новую школу из-за ее поведения. Замдиректора школы рассказал, что девочку знают в криминальной полиции и в службе по делам детей.

Ученики говорят, что учитель хороший, спокойный и они даже не представляют, как его так можно было вывести из себя.

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