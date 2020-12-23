Українські медики планують їхати на заробітки до Європи

Нагадаємо, польський сенат в рамках боротьби з пандемією спростила працевлаштування лікарів-фахівців, які отримали професійну кваліфікацію за межами ЄС, в тому числі українських медиків.

Так, лікар швидкої допомоги з Києва Анатолій, в коментарі "Обозревателю" заявив, що збирається на роботу в Польщу і вже написав заяву про звільнення.

У нього за спиною вже кілька років стажу і є диплом анестезіолог.

"Тепер прискореними темпами вчу польську, я його трохи раніше знав. Я ж родом із Західної України. Дружина поки з маленькою дитиною залишиться тут, в Києві. Але я і для неї підшукаю там роботу, до Декрету вона була кардіологом, думаю, вакансії є", - розповів чоловік, і додав, що все більше його колег також збираються шукати кращого життя за межами України.

За його словами, основними причинами такого рішення лікарів є відсутність перспектив і несправедлива оплата праці.

Ще один столичний лікар Михайло також незабаром має намір покинути Україну.

"Попри те, що багато сімейних лікарів стали отримувати більше після реформи, в нашій поліклініці нічого не змінилося. Головний лікар добре себе почуває, а я особисто отримую 5 тисяч. Кожен раз придумують, за що мене можна покарати. Мабуть, думають, раз молодий, можна на мені заощадити. Тепер нехай самі на моїй ділянці приймають пацієнтів", - розповів сімейний лікар.

За його словами, таке ставлення до молодих фахівців в нашій країні призведе до того, що в лікарнях залишаться працювати тільки пенсіонери.

"Раз не хочуть платити, поїду туди, де працю лікаря цінують. Я вже цікавився, вакансії є і сімейного лікаря, і терапевта", – поділився Михайло.

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