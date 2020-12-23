Украинские медики планируют уезжать на заработки в Европу

Напомним, польский сенат в рамках борьбы с пандемией упростила трудоустройство врачей-специалистов, которые получили профессиональную квалификацию за пределами ЕС, в том числе украинских медиков.

Так, врач скорой помощи из Киева Анатолий, в комментарии "Обозревателю" заявил, что собирается на работу в Польшу и уже написал заявление об увольнении.

У него за спиной уже несколько лет стажа и имеется диплом анестезиолога.

"Теперь ускоренными темпами учу польский, я его немного раньше знал. Я же родом с Западной Украины. Жена пока с маленьким ребенком останется тут, в Киеве. Но я и для нее подыщу там работу, до декрета она была кардиологом, думаю, вакансии есть", – рассказал мужчина, и добавил, что все более его коллег также собираются искать лучшей жизни за пределами Украины.

По его словам, основными причинами такого решения врачей являются отсутствие перспектив и несправедливая оплата труда.

Еще один столичный врач Михаил также в скором времени намерен покинуть Украину.

"Несмотря на то, что многие семейные врачи стали получать больше после реформы, в нашей поликлинике ничего не изменилось. Главный врач хорошо себя чувствует, а я лично получаю 5 тысяч. Каждый раз придумывают, за что меня можно наказать. Видимо, думают, раз молодой, можно на мне сэкономить. Теперь пусть сами на моем участке принимают пациентов", - рассказал семейный врач.

По его словам, такое отношение к молодым специалистам в нашей стране приведет к тому, что в больницах останутся работать только пенсионеры.

"Раз не хотят платить, поеду туда, где труд врача ценят. Я уже интересовался, вакансии есть и семейного врача, и терапевта", – поделился Михаил.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.