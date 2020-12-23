24 грудня вшановують пам'ять преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря
Вважалося, що Святий Никон може дарувати заспокоєння будь-якій душі.
У цей день люди молилися святому, просили відігнати нечисту силу, яка кружляла по землі хуртовинами. У цей день також запалювали лампади і закликали Сонце зійти на землю, спалахнути і відігнати нечисту силу. Вважалося, що Поки день не прибуде, відьми будуть літати над землею на мітлах і піднімати снігові вихори.
Ще в цей день намагаються загадати найзаповітніше бажання. Для цього потрібно провести спеціальний обряд: відламати гілку яблуні і поставити в воду.
Якщо вона до Різдва розпуститься, то бажання здійсниться, а якщо ще й зацвіте, то в будинку неодмінно оселяться щастя і радість.
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У цей день заборонялося:
- Увечері робити домашні справи.
- Полювати або рибалити.
- Всякого роду чаклунство і ворожба теж заборонені в цей день, так що почекайте з ворожіннями на судженого до Різдва.
- Потрібно в цей день надіти чисту і прасований одяг, не можна бути нечупарою.
- Не сваріться і не лихословте в цей день, сварки теж не підуть вам на користь.
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