24 грудня вшановують пам'ять преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря

Вважалося, що Святий Никон може дарувати заспокоєння будь-якій душі.

У цей день люди молилися святому, просили відігнати нечисту силу, яка кружляла по землі хуртовинами. У цей день також запалювали лампади і закликали Сонце зійти на землю, спалахнути і відігнати нечисту силу. Вважалося, що Поки день не прибуде, відьми будуть літати над землею на мітлах і піднімати снігові вихори.

Ще в цей день намагаються загадати найзаповітніше бажання. Для цього потрібно провести спеціальний обряд: відламати гілку яблуні і поставити в воду.



Якщо вона до Різдва розпуститься, то бажання здійсниться, а якщо ще й зацвіте, то в будинку неодмінно оселяться щастя і радість.

У цей день заборонялося:

Увечері робити домашні справи.

Полювати або рибалити.

Всякого роду чаклунство і ворожба теж заборонені в цей день, так що почекайте з ворожіннями на судженого до Різдва.

Потрібно в цей день надіти чисту і прасований одяг, не можна бути нечупарою.

Не сваріться і не лихословте в цей день, сварки теж не підуть вам на користь.

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