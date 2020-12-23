24 декабря чтут память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря

Считалось, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.

В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Еще в этот день стараются загадать самое заветное желание. Для этого нужно провести специальный обряд: отломать ветку яблони и поставить в воду.



Если она к Рождеству распустится, то желание исполнится, а если еще и зацветет, то в доме непременно поселятся счастье и радость.

В этот день запрещалось:

Вечером делать домашние дела.

Охотиться или рыбачить.

Всякого рода колдовство и ворожба тоже запрещены в этот день, так что подождите с гаданиями на суженого до Рождества.

Нужно в этот день надеть чистую и глаженую одежду, нельзя быть неряхой.

Не ругайтесь и не сквернословьте в этот день, ссоры тоже не пойдут вам на пользу.

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