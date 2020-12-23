24 декабря чтут память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря
Считалось, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.
В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.
Еще в этот день стараются загадать самое заветное желание. Для этого нужно провести специальный обряд: отломать ветку яблони и поставить в воду.
Если она к Рождеству распустится, то желание исполнится, а если еще и зацветет, то в доме непременно поселятся счастье и радость.
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В этот день запрещалось:
- Вечером делать домашние дела.
- Охотиться или рыбачить.
- Всякого рода колдовство и ворожба тоже запрещены в этот день, так что подождите с гаданиями на суженого до Рождества.
- Нужно в этот день надеть чистую и глаженую одежду, нельзя быть неряхой.
- Не ругайтесь и не сквернословьте в этот день, ссоры тоже не пойдут вам на пользу.
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