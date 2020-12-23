У віці 84 років у Франції помер актор Клод Брассер, який знявся в більш ніж 90 фільмах

Причина смерті Брассера не повідомляється, але відомо, що він помер у колі сім'ї і це не пов'язано з коронавірусом. Його поховають поруч з батьком на кладовищі Пер-Лашез в Парижі, передає видання Le Figaro.

Клод Брассер, в минулому автогонщик, належав до плеяди найвідоміших французьких акторів 70-80 років минулого століття.

У 2006 році у Франції в квітниках «Мейян» (Meilland) була виведена чайно-гібридна троянда рідкісного лілово-лавандового відтінку, названа ім'ям Клода Брассера.

Брассер народився в 1936 році в сім'ї актора П'єра Брассера і актриси Одетт Жуае. Хрещеним батьком французького актора був знаменитий письменник Ернест Хемінгуей.

Клода Брассера називали "актором всіх ролей". Його сценічний і екранний послужний список включає найрізноманітніші персонажі. Актор здобув популярність після ролі в детективній драмі 1974 р. «Крижані груди» Жоржа Лотнера, в якій головні ролі зіграли Ален Делон і Мірей Дарк.

Фільми з його участю мали величезний успіх у Франції, в їх числі «Бум» (1980, з Софі Марсо), «Відок», «Жерміналь», «Кемпінг».

Клод Брассер двічі отримував французький приз Сезар. Знайомі і друзі актора згадують, що "було достатньо лише однієї посмішки Клода, щоб навколо стало світліше», тому їм неможливо в це повірити.

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