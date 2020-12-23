В возрасте 84 лет во Франции умер актер Клод Брассер, снявшийся в более чем 90 фильмах

Причина смерти Брассера не сообщается, но известно, что он умер в кругу семьи и это не связано с коронавирусом. Его похоронят рядом с отцом на кладбище Пер-Лашез в Париже, сообщило издание Le Figaro.

Клод Брассер, в прошлом автогонщик, принадлежал к плеяде известнейших французских актеров 70-80 годов прошлого века.

В 2006 году во Франции в цветниках «Мейян» (Meilland) была выведена чайно-гибридная роза редкого лилово-лавандового оттенка, названная именем Клода Брассера.

Брассер родился в 1936 году в семье актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае. Крестным отцом французского актера был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.

Клода Брассёра называли "актёром всех ролей". Его сценический и экранный послужной список включает самые разные персонажи. Актер получил известность после роли в детективной драме 1974 г. «Ледяная грудь» Жоржа Лотнера, в которой главные роли сыграли Ален Делон и Мирей Дарк.

Фильмы с его участием имели огромный успех во Франции, в их числе «Бум» (1980, с Софи Марсо), «Видок», «Жерминаль», «Кемпинг».

Клод Брассер дважды получал французский приз «Сезар». Знакомые и друзья актера вспоминают, что «было достаточно лишь одной улыбки Клода, чтобы вокруг стало светлее», поэтому невозможно в это поверить.

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