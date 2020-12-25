Лихі 90-ті - так прозвали цей непростий час, стиль якого актуальний зараз

Мода на 90-ті повернулася, деякі стилісти рекомендують діставати старий одяг з маминих шаф, щоб перебувати на хвилі сьогодення, пише Politeka.net. Подивімось, як зірки виглядали в той період, й що можна перейняти у них сьогодні.

Співачка Алла Пугачова потрапила в кадр разом колегою Аркадієм Укупником. Примадонна вибрала міні-сукню з вирізом з боку, який оголив ніжку, а також зробила пишну зачіску. Деякі користувачі мережі стверджують, що зараз артистка виглядає набагато краще і навіть молодше.

Колишній зять Алли Пугачової, Володимир Пресняков, в той час носив довге волосся. Молодий і усміхнений співак позував поруч зі своїм кращим другом Леонідом Агутіним.

З роками співак Філіп Кіркоров багато разів змінював імідж, але багато хто пам'ятає його з великою шевелюрою темного волосся і в тісних брюках - саме в такому образі співак став завойовувати славу.

Анджеліна Джолі у 90-і роки була справжньою відірвою. Зірка завоювала скандальну популярність, а також з того часу стала вважатися однією з найгарячіших жінок планети.

Дженніфер Лопес з тих часів демонструвала свої апетитні форми в гарних нарядах. Варто відзначити, що з роками зірка стала гарячішою.

Секс-символ 90-х пишногруда Памела Андерсон любила незвичні зачіски, брязкальця і відверті речі, а також наносила багато косметики. Але це все мода тих часів, зараз відома блондинка виглядає набагато скромніше.

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