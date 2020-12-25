Лихие 90-е - так прозвали это непростое время, стиль которого актуален сейчас

Мода на 90-е вернулась, некоторые стилисты рекомендуют доставать старую одежду из маминых шкафов, чтобы находиться на волне сегодняшних дней, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим, как звезды выглядели в тот период,и что можно перенять у них сегодня.

Певица Алла Пугачева попала в кадр вместе коллегой Аркадием Укупником. Примадонна выбрала мини-платье с вырезом с боку, который оголил ножку, а также сделала пышную прическу. Некоторые пользователи сети утверждают, что сейчас артистка выглядит намного лучше и даже моложе.

Бывший зять Аллы Пугачевой, Владимир Пресняков, в то время носил длинные волосы. Молодой и улыбчивый певец позировал рядом со своим лучшим другом Леонидом Агутиным.

С годами певец Филипп Киркоров много раз менял имидж, но многие помнят его с большой шевелюрой темных волос и в тесных брюках - именно в таком образе певец стал завоевывать славу.

Анджелина Джоли в 90-е годы была настоящей оторвой. Звезда завоевала скандальную известность, а также с тех пор стала считаться одной из самых горячих женщин планеты.

Дженнифер Лопес с тех времен демонстрировала свои аппетитные формы в красивых нарядах. Стоит отметить, что с годами звезда стала горячее.

Секс-символ 90-х пышногрудая Памела Андерсон предпочитала необычные прически, побрякушки и откровенные вещи, а также наносила много косметики. Но это все мода тех времен, сейчас известная блондинка выглядит намного скромнее.

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